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общество

Путин подписал указ о выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны.

Выплаты получат фронтовики, вдовы фронтовиков, малолетние узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, а также лица, работавшие на объектах ПВО, морских и авиабазах, и строившие оборонительные сооружения.

Согласно указу, фронтовики, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей, а труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и другим указанным категориям граждан будет выплачено по 55 тысяч рублей.

Президент также предложил присвоить всем участникам Великой Отечественной войны звания почетных граждан их городов и населенных пунктов. Заявление прозвучало на заседании Российского организационного комитета «Победа».

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Игорь Кириченко
Журналист

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