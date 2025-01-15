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общество

Стало известно, будет ли вторая волна мобилизации на СВО в 2025 году

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

На фоне обсуждений возможного изменения мобилизационного возраста на Украине в России начали распространяться слухи о проведении мобилизации в 2025 году.

Депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Андрей Гурулев прокомментировал ситуацию, заявив, что предпосылок для мобилизации в стране нет.

Гурулев отметил, что российская армия полностью укомплектована за счет контрактников и добровольцев.

«На сегодня люди массово идут добровольцами на контрактную службу, это закрывает все потребности», — подчеркнул парламентарий.

В то же время военный аналитик Александр Чугай в интервью Сиб.фм подчеркнул, что численность военнослужащих на фронте остается важным вопросом.

«Текущее военное руководство, как я понимаю, выбрало путь технического оснащения. Это включает массовое применение беспилотных технологий, системы обороны от вражеских дронов, а также ударные и разведывательные беспилотники и защиту от подобных технологий противника», – отметил Чугай.

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Игорь Кириченко
Журналист

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