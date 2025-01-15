Стало известно, сохранится ли программа маткапитала в России

Лидер страны предложил продлить выплаты материнского капитала до 2030 года.

Определилось будущее программы маткапитала в России. Президент предложил продлить выплаты материнского капитала до 2030 года. На заседании Госдумы Путин выдвинул предложение продлить действие программы маткапитала до 2030 года. Минтруд представил новые инициативы относительно изменений в программе.

14 января состоялось пленарное заседание Госдумы. Был принят законопроект о расширении программы маткапитала до 2030 года в первом чтении, а выплаты будут проиндексированы в феврале. Минтруд и соцзащита предложили сделать программу бессрочной, об этом сообщил заместитель министра Андрей Пудов. В законопроекте Минтруда подчеркивается, что продление программы поддержит свыше 3 миллионов семей.

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