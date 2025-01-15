В Новосибирске 150 многоэтажек обследовали с начала зимы с помощью БПЛА

Всего беспилотники осуществили 16 полетов в Советском и Ленинском районах.

С начала зимы МЧС Новосибирской области обследовало 150 крыш жилых многоэтажных домов на наличие снега и наледи.

Пресс-служба ведомства сообщила, что для проверки использовались беспилотники, которые осуществили 16 полетов в Советском и Ленинском районах Новосибирска.

Контрольные мероприятия будут продолжаться до конца марта, чтобы обеспечить безопасность жителей и предотвратить возможные последствия от образования льда на крышах.