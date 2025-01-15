В Новосибирске рассказали, как живет потерявшая зрение после ДТП сибирячка

В 2016 году в Новосибирске произошла авария, в которой пострадала жительница города Мария Лебедева.

Виновником ДТП стал её жених, который на высокой скорости врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser. Маша получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, а её состояние потребовало длительного лечения и реабилитации. На протяжении длительного времени она находилась в больнице и прошла через многочисленные операции. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Сейчас Мария продолжает борьбу с последствиями травм, иногда испытывая сильные боли. Недавно ей был поставлен диагноз – рак, однако после обращения к другому врачу диагноз был опровергнут. Вместо этого, Маша была диагностирована с заболеванием, которое вызывает неприятные симптомы, но не связано с онкологией.

На данный момент Мария живёт с родителями, а её поддерживает близкая подруга, с которой она дружит уже три года. В социальных сетях девушка благодарит людей за поддержку и помощь.