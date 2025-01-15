77.47% 8.2
77.47% 8.2
сегодня
15 января, 22:03
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
77.47% 8.2
сегодня
15 января, 22:03
пробки
2/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
сегодня 20:30
общество

В Новосибирской области открыли студенческую стройку на СКИФ

Фото: ЦКП СКИФ

Всего на межрегиональной студенческой стройке СКИФ будут задействованы 90 представителей студенческих стройотрядов.

На межрегиональной студенческой стройке СКИФ, которая будет проходить с 13 января по 31 марта 2025 года, примут участие 90 представителей студенческих стройотрядов.

Работы будут направлены на выполнение отделочных видов работ по строительству Центра коллективного пользования СКИФ. В проекте будут участвовать студенты не только из Новосибирска, но и из Алтайского края и Пензенской области.

Мероприятие организовано региональным отделением молодежной организации «Российские студенческие отряды».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в