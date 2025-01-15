В Новосибирской области в 2024 году построено 2,628 млн кв. м жилья

В 2024 году в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 2,628 млн квадратных метров жилья, что на 225 тыс. кв. м превышает плановые показатели, установленные Минстроем РФ.

Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов на заседании комитета Законодательного собрания области по строительству, ЖКХ и тарифам. По итогам года в регионе определено 31 территория комплексного развития общей площадью 761,51 га. Площадь расселяемого жилого фонда на этих территориях составляет 154,59 тыс. кв. м, а общий объем нового строительства планируется в размере 5,767 млн кв. м.

На контроле областного Минстроя находится 177 объектов, включая социальную инфраструктуру, дома для сирот и служебное жилье. В 2024 году выполнено строительство 54 объектов: 25 из них – объекты социальной инфраструктуры, 29 – жилые дома.

Среди завершенных проектов – поликлиники в городе Обь, Колывани, Чулыме и Краснозерском, а также культурно-досуговый центр в поселке Озеро-Карачи площадью более 5 тыс. кв. м с залом на 300 мест. Введено в эксплуатацию 29 домов служебного жилья на 278 квартир и приобретено 34 квартиры на первичном рынке.

Общий объем финансирования на эти цели составил 19,19 млрд рублей.