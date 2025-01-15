В Новосибирской области возможно похолодание до -46 градусов

Аномальные морозы могут сменить теплую погоду в январе в регионе.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в регионах Урала, Дальнего Востока и Сибири ожидаются в ближайшее время сильнейшие морозы — температура воздуха может опуститься до минус 33-49 градусов.

По его словам, в период с 16 по 19 января 2025 года в Сибири температура опустится сразу на девять градусов, из-за чего придут морозы от -41 до -46 градусов.

Напомним, что названа дата рекордно аномального мороза -51 градус в Новосибирске