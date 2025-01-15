В Новосибирской области за год увеличилось число юридических лиц с иностранным капиталом

В 2024 году в Новосибирской области зарегистрировано около 100 юридических лиц с иностранным капиталом, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом.

Прекратили деятельность только 23 таких компании, что значительно меньше показателей предыдущих двух лет: в 2023 году — 329, в 2022 году — 262. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

Рост числа компаний с иностранным капиталом может быть связан с изменением бизнес-стратегий в условиях санкционной политики и адаптации к экономическим реалиям. Также отмечается популярность юрисдикций, таких как Сейшельские острова, Гонконг и страны Африки.

Эксперты указывают на увеличение числа компаний с казахскими инвестициями, что связано с логистическими преимуществами близости к границе. В то же время сохраняются юридические трудности, связанные с выводом иностранных учредителей из недружественных стран.

Юристы отмечают, что регистрация компаний в иностранных юрисдикциях часто используется для изменения структуры бизнеса и защиты активов, однако российское законодательство позволяет признавать такие действия формальными, если основные экономические интересы компании находятся в России.