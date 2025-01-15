В новосибирском госпитале ветеранов войн №3 установили томограф

Томограф установили в госпитале ветеранов войн №3.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в госпиталь ветеранов войн №3 доставили компьютерный томограф.

Теперь благодаря данному оборудованию можно с высокой точностью диагностировать патологии, включая выявление рака на ранних стадиях.

Уточняется, что аппарат получен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Ранее Сиб.фм писал о том, что врачи из Новосибирска спасли жизнь пациенту с 60% ожогов тела