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общество

В новосибирском госпитале ветеранов войн №3 установили томограф

Фото: Правительство Новосибирской области

Томограф установили в госпитале ветеранов войн №3.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в госпиталь ветеранов войн №3 доставили компьютерный томограф.

Теперь благодаря данному оборудованию можно с высокой точностью диагностировать патологии, включая выявление рака на ранних стадиях.

Уточняется, что аппарат получен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Ранее Сиб.фм писал о том, что врачи из Новосибирска спасли жизнь пациенту с 60% ожогов тела

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Валерия Митрохина
Журналист

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