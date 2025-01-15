Жителей Новосибирской области будут штрафовать за неправильную утилизацию новогодних елок

С 2025 года новосибирцы должны соблюдать новые правила утилизации новогодних елок.

Искусственные елки разрешено выбрасывать в контейнеры для мусора, предварительно сложив их до компактного размера. Производители таких елок обязаны сдавать их на переработку или оплачивать экологический сбор. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Натуральные елки запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры без предварительной подготовки. Деревья следует распилить и упаковать так, чтобы их размеры не превышали 0,5 метра в длину, ширину и глубину, как предписано ГОСТ Р 56195-2014.

За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы: от 2000 до 3000 рублей за первое нарушение и от 3000 до 5000 рублей при повторном нарушении в течение года.

Наиболее экологичным вариантом утилизации остается сдача елок в специализированные пункты переработки.