Жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки»

23-летняя Елизавета Гусельникова из Новосибирска стала одной из участниц второго сезона социального реалити-шоу «Большие девочки», который начнется 16 января на телеканале «Пятница!».

У Лизы натянутые отношения с родителями: она средний ребенок в семье и внимания ей всегда не хватало. Ее использовали в семье как рабочую силу: пахала за пятерых – и ела тоже. В школе девушку травили из-за веса, и она стала подстраиваться под всех, чтобы ее не обижали – давала списывать, решала одноклассникам задачи.

В проекте участвуют 14 девушек из разных регионов России, стремящихся изменить свою жизнь и справиться с проблемами, вызванными лишним весом.

Шоу расскажет истории участниц, столкнувшихся с трудностями из-за расстройств пищевого поведения, семейных обстоятельств и буллинга. В рамках проекта девушки будут жить в кемпинге, проходить физические и психологические испытания под руководством наставников, среди которых тренер Этери Тутберидзе, тренер по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Проект будет выходить по четвергам в 19:00. Победительница, достигшая лучших результатов, получит приз в 1 миллион рублей.