Мэрия Новосибирска приняла решение о строительстве приюта на Малыгина

В Новосибирске начнется строительство приюта для животных на улице Малыгина.

Мэрия Новосибирска утвердила строительство приюта для бездомных животных на улице Малыгина. Об этом сообщил портал Atas.info.

Проект, обсуждавшийся несколько лет, теперь имеет конкретные сроки реализации и рассчитан на открытие в 2025 году.

Новый приют, расположенный в районе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области, будет включать 100 мест и станет филиалом муниципального «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Это позволит разгрузить существующие объекты и улучшить работу с бездомными собаками.

Также мэрия Новосибирска отметила, что приют будет построен с соблюдением всех санитарных норм — расстояние до ближайших жилых домов составит 749 метров.

Напомним, что жители Хилокского микрорайона выразили недовольство проектом строительства приюта для бездомных животных на улице Малыгина