73.71% -3.8
73.71% -3.8
сегодня
16 января, 16:32
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
73.71% -3.8
сегодня
16 января, 16:32
пробки
4/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
сегодня 14:54
общество

Мэрия Новосибирска приняла решение о строительстве приюта на Малыгина

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске начнется строительство приюта для животных на улице Малыгина.

Мэрия Новосибирска утвердила строительство приюта для бездомных животных на улице Малыгина. Об этом сообщил портал Atas.info.

Проект, обсуждавшийся несколько лет, теперь имеет конкретные сроки реализации и рассчитан на открытие в 2025 году.

Новый приют, расположенный в районе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области, будет включать 100 мест и станет филиалом муниципального «Новосибирского центра по проблемам домашних животных». Это позволит разгрузить существующие объекты и улучшить работу с бездомными собаками.

Также мэрия Новосибирска отметила, что приют будет построен с соблюдением всех санитарных норм — расстояние до ближайших жилых домов составит 749 метров.

Напомним, что жители Хилокского микрорайона выразили недовольство проектом строительства приюта для бездомных животных на улице Малыгина

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в