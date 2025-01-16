Мобилизация-2025 глазами депутатов Госдумы

Несмотря на значительный рост числа добровольцев, готовых вступить в ряды ВС РФ на контрактной основе, слухи о второй волне мобилизации распространяются в сети с удвоенной скоростью. Ниже – компетентные комментарии российских законотворцев.

Чаще всего россиян смущает полярность мнений по поводу мобилизации в 2025 году федеральных властей и военных экспертов, работающих в зоне действия СВО.

Портал «Сиб.фм» изучил точки зрения трёх основных источников.

1. Министерство обороны РФ

«Уменьшить зависимость от традиционных форм комплектования армии и минимизировать риски в случае отсутствия достаточного числа людей поможет путь технического оснащения. В последние годы упор сделан на внедрение новейших разработок в сфере беспилотных летательных аппаратов, а также усиление системы защиты от дронов противника», заявляют представители Минобороны России.

2. Военные аналитики, военкоры и блогеры из зоны СВО (тезисы)

- «численность военнослужащих на фронте остаётся важным и актуальным вопросом»;

- «вопросы обеспечения российской армии и СВО требуют не только численного состава, но и качественного оснащения войск современными технологиями»;

- «необходимость второй волны мобилизации в 2025 году остаётся под вопросом»;

- «если в будущем появятся новые вызовы или изменения в геополитической обстановке, вопрос о проведении мобилизации может снова быть поднят».

3. Депутаты Госдумы

Выразителем общего мнения законотворцев нашей страны является, чаще всего, член комитета по обороне Андрей Гурулев. Он придерживается позиции отсутствия предпосылок для проведения мобилизации в 2025 году.

По его мнению, «всё, что нам нужно для обеспечения обороноспособности страны, уже обеспечено, и на сегодняшний день российская армия полностью укомплектована за счет контрактников и добровольцев».

Правда, депутаты Госдумы, в том числе и Гурулёв, допускают оговорку – ситуация на СВО зависит от внешней обстановки и может резко изменится в любой момент.

Ранее «Сиб.фм» писал о новой волне мобилизации на СВО в 2025 году в Новосибирске.