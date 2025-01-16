Опубликован новый список запрещённых звёзд из-за критики СВО

Российские артисты исчезли из информационного поля на фоне скандалов, связанных с высказываниями про СВО или же другими эпизодами.

Не секрет, что после начала СВО состав российского шоу-бизнеса заметно уменьшился. Кто-то негативно высказался в адрес политиков страны и уехал, кто-то покинул Родину молча. Те и другие полностью перестроили свою жизнь уже в новой стране. Среди них юмористы, блогеры, комики, певцы и музыканты. Сиб.фм рассказывает о тех, кого признали иноагентом совсем недавно, в 2024 году.

Борис Акунин*, подлинное имя которого — Григорий Шалвович Чхартишвили*, является писателем, литературоведом, переводчиком и активным общественным деятелем. Согласно информации Министерства юстиции, Чхартишвили* публично критиковал специальную военную операцию, распространяя неточную информацию, которая представляла Россию и её вооруженные силы в негативном свете.

Олег Тиньков*, предприниматель и основатель «Тинькофф Банка», после начала специальной военной операции рассказал, что продал свою 35-процентную долю в TCS Group за символическую сумму. Он резко высказался против специальной операции и осенью 2023 года отказался от российского гражданства. Сейчас живёт на Кипре, предпочитая велосипедные прогулки. Олег также победил рак.

Никита Кукушкин*, актёр театра и кино, обучавшийся у Кирилла Серебренникова в МХАТе, ранее работал в «Седьмой студии» и «Гоголь-центре». В 2022 году Кукушкин покинул Россию и обосновался в Берлине. По данным Министерства юстиции, он выступал против специальной военной операции и якобы принимал участие в распространении ложной информации о правительстве России.

Борис Вишневский*, политик и публицист, ранее возглавлял фракцию «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. С начала конфликта в Украине неоднократно выражал несогласие с действиями России, делая это через социальные сети и выступления на публике. Министерство юстиции утверждает, что он распространял материалы под иностранным влиянием через соцсети, признанные экстремистскими в России.

Дмитрий Спирин*, когда-то фронтмен рок-группы «Тараканы!», является поэтом и блогером. В 2014 году он выступил против присоединения Крыма, в 2022 — против специальной операции. С 2024 года Спирин проживает за границей. Министерство юстиции считает, что он распространял ложь о России и российской армии на иностранных платформах.

Данила Поперечный*, стендап-комик и телеведущий, после начала конфликта на Украине открыто критиковал действия российских властей и переехал в США со своей супругой. Сейчас он обитает в Лос-Анджелесе. Министерство юстиции заявляет, что комик активно участвовал в распространении фейковой информации о России и её военных, а также получал поддержку из-за рубежа.

Людмила Улицкая*, писатель и сценарист, по сообщениям властей, давала интервью и комментарии иностранным СМИ и платформам, выражала несогласие с специальной операцией и оказывала финансовую поддержку украинским силам. В настоящее время Улицкая* живет в Берлине.

Настя Ивлеева. Здесь причина не в СВО, а скорее в последствиях «голой вечеринки». Филипп Киркоров до сих пор угрожает звезде, что дорога в шоу-бизнес ей закрыта. Он возмущен, что блогер не извинилась перед ним, и он «огреб» по полной, как выражается сам.

В тоже время блогер с многомиллионной аудиторией несколько недель назад вышла замуж за Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова. Вероятно, это событие может повлиять на её возвращение в шоу-бизнес, уверены поклонники.

Кто был признан иноагентами ранее?

Яна Троянова*, Анатолий Белый*, Дмитрий Назаров*, Максим Галкин*, Михаил Шац*, Семен Слепаков*, Руслан Белый* и другие.

* — признан иноагентом на территории РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».