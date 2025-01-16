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общество

Почему крещенские купания считают богохульством — рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Некоторые верующие выступили против крещенских купаний в Новосибирске 19 января.

Уже в это воскресенье, 19 января 2025 года, в Новосибирске пройдут крещенские купания, однако, как стало известно МК в Новосибирске, не все верующие поддерживают эту традицию.

Так, Русская православная церковь не дает единого мнения по этому поводу — священники утверждают, что купание не очищает от грехов и никак не может быть связано с христианскими традициями, а служит лишь народным обычаем. Об этом рассказал священник Павел Островский.

Представители старообрядческой церкви в Новосибирске относятся к подобному еще строже, так как они считают, что крещенское погружение в воду — это вовсе «богохульство» и «шоу», не имеющее духовного значения, так как святой водой невозможно смыть все грехи.

Напомним, что новосибирский главврач Балабушевич рассказал, кому запрещено окунаться в прорубь на Крещение

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Валерия Митрохина
Журналист

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