Сибирь объявила бойкот певице Лолите из-за «голой вечеринки»

В 2025 году популярная российская певица Лолита Милявская приедет с концертом в несколько городов Сибири. Однако не все рады новому туру артистки. Многие общественные деятели до сих пор помнят участие Лолиты в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. По их словам, певица оказывает негативное влияние на нынешнюю молодежь. Подробнее – в материале Сиб.фм.

«Откуда столько активистов?»

Концерт Лолиты Милявской в Томске, запланированный на 13 февраля 2025 года, оказался под угрозой срыва. Недавно активисты и общественные организации выступили против её выступления, обвиняя артистку в неподобающем поведении и неосторожных высказываниях, пишет «Комсомольская правда – Томск».

В редакцию обратились представители нескольких организаций, включая томское казачье общество, центр «Реки добра – Обь 70» и военно-патриотическое объединение «Друзья Чебурашки».

В то же время реакция горожан оказалась неоднозначной. В томских пабликах развернулись оживлённые дискуссии, количество комментариев исчисляется сотнями. Некоторые пользователи возмущены напором активистов:

— «Откуда столько активистов?»;

— «У активистов слишком много свободного времени»;

— «Других проблем в городе нет. Кроме Лолиты».

Судя по данным онлайн-продаж, томичи довольно активно покупают билеты на концерт.

Год назад было то же самое

В начале 2024 года российские общественники уже пытались отменить концерты Лолиты после её участия в скандальной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Также артистку обвиняли в публичных заявлениях о России, Украине и специальной военной операции.

По итогу год назад концерты Лолиты не состоялись в ряде российских городов, включая Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Подмосковье. В Новосибирске должно было пройти два концерта: в конце апреля 2024 года и в начале марта. Организаторы отменили выступления без объяснения причин. При этом все билеты были раскуплены.

Ответ Лолиты: «Оставьте меня в покое»

Лолита Милявская не стала отмалчиваться и записала обращение к активистам, в частности к «Русской общине» Удмуртии, которая также требовала запрета её концертов. В своём видеообращении певица заявила, что считает протестную кампанию организованной и оплаченной:

«Методички какие-то странные. Ощущение, что это кто-то проплатил. Вам деньги некуда тратить?».

Также Лолита попросила оставить её и её поклонников в покое и предупредила, что фиксирует угрозы в свой адрес и собирается передать их в Следственный комитет.

«Концерты всё равно состоятся. Перестаньте угрожать мне и зрителям», — заключила певица.

Что дальше?

Концертный тур Лолиты по Сибири пока в силе. В Новосибирске в 2025 году выступление не запланировано, но концерты должны пройти в Красноярске (11 февраля), Томске (13 февраля), Новокузнецке (15 февраля) и Кемерове (17 февраля).

Ранее Сиб.фм писал, что глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на отмену концерта Shaman’a.