В Новосибирске дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами

Стало известно о самой высокооплачиваемой рабочей специальности.

По данным исследования «Авито Работа», в Новосибирске водители-дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими.

Так, в 2024 году их средняя зарплата увеличилась на 48% и составила 157 483 рубля в месяц.

Кроме дальнобойщиков, в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий вошли плиточники, каменщики, монолитчики и штукатуры — все они получают заработную плату свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что в Новосибирской области отменили выплаты по уходу за инвалидами с 2025 года