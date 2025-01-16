В Новосибирске назвали точный прогноз погоды на Крещение 19 января

Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, какая погода будет в Новосибирске 18 и 19 января. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

18 января сохранится небольшой снег, а в ночные часы ожидается умеренный снег. Температура ночью составит -7...-9 градусов, днем -6...-8.

19 января станет прохладнее, осадки будут прекращаться. Температура ночью достигнет -11...-13 градусов, в пригороде до -16. Днем температура воздуха будет -8...-10 градусов, ветер 3–8 м/с.

20 и 21 января прогнозируется потепление. Днем ожидается от -1 до -6 градусов. На 21 января синоптики прогнозируют мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за два месяца цены на такси снизились на 20-30%.