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общество

В Новосибирске за невыполнение контрактов оштрафовали подрядчика

Фото: Сиб.фм

На 281 тыс руб оштрафовали подрядчика за невыполнение контрактов в Новосибирске.

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков работ на новосибирских дорогах — прокуратура установила, что организация МБУ «ГЦОДД», заключившая контракт на разработку проектов организации дорожного движения, не выполнила работы в срок.

Известно, что на эти цели было выделено более семи миллиардов рублей, а завершить работы должны были до сентября прошлого года.

В результате из-за задержки гендиректор компании был привлечен к административной ответственности. Мировой суд в Москве вынес решение о штрафе в размере 281 тысячи рублей.

Напомним, что в Новосибирске авиакомпания «Сибирь» оштрафована за нарушение прав пассажиров

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Валерия Митрохина
Журналист

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