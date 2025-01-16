В Новосибирске за невыполнение контрактов оштрафовали подрядчика

На 281 тыс руб оштрафовали подрядчика за невыполнение контрактов в Новосибирске.

Подрядчика оштрафовали за срыв сроков работ на новосибирских дорогах — прокуратура установила, что организация МБУ «ГЦОДД», заключившая контракт на разработку проектов организации дорожного движения, не выполнила работы в срок.

Известно, что на эти цели было выделено более семи миллиардов рублей, а завершить работы должны были до сентября прошлого года.

В результате из-за задержки гендиректор компании был привлечен к административной ответственности. Мировой суд в Москве вынес решение о штрафе в размере 281 тысячи рублей.

Напомним, что в Новосибирске авиакомпания «Сибирь» оштрафована за нарушение прав пассажиров