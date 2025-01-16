73.71% -3.8
73.71% -3.8
сегодня
16 января, 11:24
пробки
3/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
73.71% -3.8
сегодня
16 января, 11:24
пробки
3/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 102.8 | eur 106.0
сегодня 09:46
общество

В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» оштрафована за нарушение прав пассажиров

Фото: Сиб.фм

За 150 голодных пассажиров оштрафовали авиакомпанию «Сибирь» на 30 тысяч рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны авиакомпании «Сибирь» при обслуживании рейса из Братска в Москву.

По данным ведомства, в августе прошлого года перевозчик не обеспечил горячим питанием 150 пассажиров, которые находились на борту более пяти часов.

В результате авиакомпания была привлечена к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ за повторное нарушение обязательных стандартов обслуживания.

Напомним, что за неповиновение полиции в Новосибирске оштрафовали мигранта

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в