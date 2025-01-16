В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» оштрафована за нарушение прав пассажиров

За 150 голодных пассажиров оштрафовали авиакомпанию «Сибирь» на 30 тысяч рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны авиакомпании «Сибирь» при обслуживании рейса из Братска в Москву.

По данным ведомства, в августе прошлого года перевозчик не обеспечил горячим питанием 150 пассажиров, которые находились на борту более пяти часов.

В результате авиакомпания была привлечена к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ за повторное нарушение обязательных стандартов обслуживания.

Напомним, что за неповиновение полиции в Новосибирске оштрафовали мигранта