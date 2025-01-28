Боец СВО претендует на пост мэра Бердска в Новосибирской области

Свою кандидатуру сибиряк предлагает уже не первый раз.

Ветеран спецоперации 63-летний Александр Трушакин подал документы в комиссию для участия в выборах мэра Бердска Новосибирской области. Его кандидатура уже подавалась раньше. Об этом сообщили «Бердск Онлайн». Трушакин также ранее баллотировался в Бердске, Новосибирске и в Госдуму РФ.

Портал опубликовал список кандидатов на нынешние выборы в Бердске на 27 января 2025 года. Помимо Трушакина, в нем: 42-летний замглавы Искитима Вячеслав Бесхлебный, 38-летняя учительница музыки Светлана Верстюк и безработный Александр Берус (информации о котором мало, так как он не подал все документы). 28 января — последний день подачи заявок. Все кандидаты пройдут отбор и экзамен на знание законов.

Те, кто наберёт больше всего баллов, будут представлены депутатам горсовета Бердска. Нового мэра выберут тайным голосованием 13 февраля 2025 года. Предыдущий мэр Бердска Роман Бурдин пробыл на посту 1 год и 9 месяцев, уйдя ради работы министром региональной политики.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.