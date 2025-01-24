Голодные псы повсюду. Что происходит на месте, где стая собак загрызла женщину под Новосибирском

Вчера, 23 января, недалеко от мусорного полигона «Левобережный» в Новосибирском районе произошла трагедия. 53-летнюю женщину, которая возвращалась с больницы, загрызла стая бродячих собак. Пострадавшая скончалась от полученных ран. Местные жители рассказали, что дорога, где произошло нападение, давно считалась опасной из-за скопления бездомных животных. Корреспондент Сиб.фм побывал на месте происшествия.

Стая собак напала на женщину примерно в 13:00. Это случилось на улице Малыгина рядом со зданием возле мусорного полигона «Левобережный». Как рассказали корреспонденту Сиб.фм местные жители, погибшая женщина Татьяна утром поехала в больницу. Когда она возвращалась на работу к сожителю, на неё напали собаки. Дорога к зданию, возле которого живут собаки, выглядит небезопасно: от главной проезжей части нужно завернуть в переулок и идти примерно 2 километра. За забором огромная свалка с мусором. Иногда проезжают фуры. В основном здесь не ходят пешком, и собаки редко видят людей. Но, как сказал один из очевидцев, у Татьяны и её сожителя машины не было.

Другой местный житель отметил, что на Малыгина всегда много собак. Но именно зимой они становятся агрессивнее – из-за морозов животные острее чувствуют голод.

Корреспондент Сиб.фм шёл тем же путем, что и Татьяна, но до самого здания дойти не удалось. Журналиста встретили собаки, которые загрызли Татьяну. Пройти мимо стаи просто невозможно – голодные псы не пускают людей. Они до сих пор живут рядом с мусорным полигоном.

Здание возле мусорного полигона не единственное, где обитают собаки. Бродячие псы встречались практически на каждом шагу на улице Малыгина.

24 января прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту трагедии.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер, направленных на отлов бесхозяйных животных», – прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района следователем СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», прокомментировали в ведомстве.

В Следственном комитете уточнили, на место происшествия незамедлительно выехали и следователи следственного отдела по городу Обь, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области.

«В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека», – заявили в региональном Следкоме.

«Ушей не было, волосы клочками выдраны»

Один из очевидцев, работник близлежащего предприятия, слышал крики о помощи и попытался спасти женщину.

«Я вышел из производственного помещения. Смотрю — стая собак в метрах семидесяти: 7-8-10 собак примерно. Потом услышал «помогите». Мы с товарищем разогнали собак. Женщину завели к нам в помещение, посадили на диван, вызвали скорую. Она сама шла, мы ее под руки вели», – рассказал очевидец ЧП Евгений корреспонденту Сиб.фм.

По словам сибиряка, женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

«Ушей не было, волосы клочками выдраны, всё тело искусанное, одежда разорвана была», – говорит очевидец.

Евгений говорит, что вскоре пришел сожитель женщины, она еще была в сознании, но буквально через несколько минут перестала отвечать. Она умерла до приезда медиков.

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