Новосибирцы стали чаще зарабатывать на самозанятости

О высокой прибыли самозанятых рассказали в Новосибирске.

По данным сайта Infopro, сейчас в Новосибирской области увеличивается число жителей, предпочитающих самозанятость традиционному предпринимательству.

Так, согласно данным региональной налоговой службы, в 2024 году самозанятые заработали более 45 млрд рублей, что свидетельствует о росте популярности этого вида деятельности.

С начала действия режима НПД общий доход самозанятых в регионе составил 111,5 млрд рублей.

Напомним, что ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев