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общество

Новосибирцы стали чаще зарабатывать на самозанятости

Фото: Сиб.фм

О высокой прибыли самозанятых рассказали в Новосибирске.

По данным сайта Infopro, сейчас в Новосибирской области увеличивается число жителей, предпочитающих самозанятость традиционному предпринимательству.

Так, согласно данным региональной налоговой службы, в 2024 году самозанятые заработали более 45 млрд рублей, что свидетельствует о росте популярности этого вида деятельности.

С начала действия режима НПД общий доход самозанятых в регионе составил 111,5 млрд рублей.

Напомним, что ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев

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Валерия Митрохина
Журналист

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