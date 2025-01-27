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общество

Ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих новосибирцев

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области ужесточили условия выплаты единого пособия для малоимущих.

Теперь все семьи с доходом ниже четырех МРОТ не получат выплат, так как с 1 января 2025 года были ужесточены условия выплаты единого пособия для малоимущих.

Известно, что для трудоспособных членов семьи минимальный доход составляет 22 440 рублей в месяц — 89 760 рублей в год.

Если семья уже получает пособие на старших детей, то на новорожденного пособие будет назначено без оценки нуждаемости.

Напомним, что новосибирцам рассказали, какие выплаты проиндексируют в ближайшее время

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Валерия Митрохина
Журналист

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