Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска

С появлением нейросетей искусственный интеллект стал неотъемлемой частью творчества, а необычные фотосессии в цифровых образах — популярным трендом. Пользователи соцсетей с интересом примеряют на себя роли сказочных персонажей, героев фэнтези или ретро-стилей. Сиб.фм решил представить, как могли бы выглядеть чиновники Новосибирской области в самых неожиданных образах.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в образах сказочного рыцаря и героя фотосессии в стиле "Новогодний уют".

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в образах офицера царской армии, сказочного рыцаря и героя фотосессии в стиле "Новогодний уют".

Директор Новосибирской филармонии и бывший вице-мэр Анна Терешкова в образах богини вечеринки, снежной королевы и неоновой леди.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в образах героя фотосессии в стиле "Новогодний уют" и сказочного рыцаря.

Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов в образах офицера царской армии, героя фотосессии в стиле "Новогодний уют" и героя фильма "Великий Гэтсби".

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в образах снежной королевы, героини фотосессии "Новогодний уют" и неоновой леди.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в образах героя фотосессии "Новогодний уют" и офицера царской армии.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в образах сказочного рыцаря, офицера царской армии и героя фотосессии "Новогодний уют".

Ранее Сиб.фм писал, что нейросеть "оживила" памятники в Новосибирске.