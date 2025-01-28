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общество

Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска

GigaChat

С появлением нейросетей искусственный интеллект стал неотъемлемой частью творчества, а необычные фотосессии в цифровых образах — популярным трендом. Пользователи соцсетей с интересом примеряют на себя роли сказочных персонажей, героев фэнтези или ретро-стилей. Сиб.фм решил представить, как могли бы выглядеть чиновники Новосибирской области в самых неожиданных образах.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в образах сказочного рыцаря и героя фотосессии в стиле "Новогодний уют".

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 2

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 3

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в образах офицера царской армии, сказочного рыцаря и героя фотосессии в стиле "Новогодний уют".

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 4

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 5

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 6

Директор Новосибирской филармонии и бывший вице-мэр Анна Терешкова в образах богини вечеринки, снежной королевы и неоновой леди.

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 7

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 8

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 9

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в образах героя фотосессии в стиле "Новогодний уют" и сказочного рыцаря.

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 10

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 11

Заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов в образах офицера царской армии, героя фотосессии в стиле "Новогодний уют" и героя фильма "Великий Гэтсби".

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 12

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 13

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 14

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в образах снежной королевы, героини фотосессии "Новогодний уют" и неоновой леди.

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 15

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 16

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 17

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в образах героя фотосессии "Новогодний уют" и офицера царской армии.

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 18

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 19

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов в образах сказочного рыцаря, офицера царской армии и героя фотосессии "Новогодний уют".

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 20

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 21

Фото Кудрявцев офицер и Терешкова «Снежная королева». Нейросеть показала необычные образы медийных персон Новосибирска 22

Ранее Сиб.фм писал, что нейросеть "оживила" памятники в Новосибирске.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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