Мобилизация-2025 – правительство меняет правила призыва

Проект изменения порядка призыва в России уже утверждён на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности. На очереди – одобрение руководством РФ. Все подробности – ниже.

Основными новшествами законопроекта стали следующие положения:

· решение, не исполненное в период проведения призыва на военную службу, подлежит обязательному рассмотрению в течение одного года;

· в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах может быть создана всего одна призывной комиссия.

По прогнозу автора законопроекта, главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, обсуждение проекта Госдума начнёт ещё до начала весеннего призыва, а применение электронных повесток значительно расширится.

Среди других новшеств депутат выделил до сих пор нерешённый вопрос о наделении статусом ветерана боевых действий бойцов, отражавших нападение ВСУ на Курскую область.

Отметим, новых заявлений о планах проведения мобилизации в России от федеральных властей не поступало. Руководство страны по-прежнему придерживается позиции повышения технологического уровня армии (оснащение новейшим вооружением и современными средствами ПВО в регионах).

Ранее «Сиб.фм» писал, как новосибирские эксперты отреагировали на заявление о новой волне мобилизации в марте 2025 года.