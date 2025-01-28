Повышение пенсий и пособий в феврале 2025 - как вырастут суммы выплат

С 1 февраля в России пройдёт дополнительная индексация всех соцвыплат, в том числе пенсий и пособий.

Вторая индексация призвана догнать уровень фактической инфляции (9,5 %), который превысил прогнозируемый (7,3 %). В текущем 2025 году в рамках особого распоряжения президента РФ повышение страховых пенсий коснётся трудоустроенных пенсионеров (мораторий действовал с 2016 года), а также получателей материнского капитала.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», заявил глава нашего государства Владимир Путин на январском совещании по экономическим вопросам.

По предварительным расчётам российских экономистов, в среднем в денежном выражении пенсии россиян с 1 февраля вырастут на 550 рублей (разница между первой и второй индексацией).

А мы ранее публиковали информацию о внеплановом увеличении пенсий к февралю-2025.