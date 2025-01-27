Пенсии внепланово увеличат уже к февралю. Разбираемся насколько

Россиян ждет вторая надбавка за начавшийся год.

С 1 января 2025 года размеры страховых пенсий в России увеличились на 7,3%. Однако президент России Владимир Путин предложил провести перерасчет с учетом фактической инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,5%. «Предлагаю уже в январе осуществить индексацию страховых пенсий на основе реальной инфляционной картины прошлого года», — заметил президент на совещании по экономическим вопросам.

Повышение пенсий — это ежегодное увеличение выплат, которое компенсирует рост цен и помогает сохранить покупательскую способность пенсионеров. Для расчета размера индексации берется во внимание инфляция за прошедший год.

Новое увеличение пенсий затронет как пенсионеров, не имеющих работы, так и продолжающих трудиться.

Что представляет собой доиндексация для пенсионеров Дополнительное повышение пенсий будет произведено задним числом с января месяца. Уже в феврале пенсионеры начнут получать обновленную сумму своей пенсии и компенсацию за январь. Это решение коснется примерно 37 миллионов человек.

Средний размер страховой пенсии по возрасту после январской индексации в 7,3% составил 24 059 рублей. С учетом дополнительной индексации на 2,22% средняя пенсия увеличится до 24 593,1 рубля.

Пример того, как проводится вторая индексация Например, если в декабре 2024 года страховая пенсия была равна 23 000 рублей, то:

В январе 2025 года после первой индексации на 7,3% сумма пенсии повысилась до 24 679 рублей. С дополнительной индексацией на 2,2% пенсия увеличится еще на 543 рубля, достигнув 25 222 рублей. В феврале пенсионер получит полную пенсию за февраль (25 222 рубля) и компенсацию за январь (543 рубля). Таким образом, в феврале общий доход составит 25 765 рублей.

Кто из пенсионеров получит компенсацию Индексация затронет всех, кто получает страховые пенсии:

неработающих пенсионеров, для которых индексация проводится ежегодно;

работающих пенсионеров, у которых это первое повышение с 2015 года;

военных пенсионеров.



Президент Владимир Путин особо подчеркнул, что дополнительная индексация затронет и военные пенсии. «Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции прошлого года, и тоже задним числом — с 1 января 2025 года», — заявил глава государства.

Речь идет о пенсиях:

по выслуге лет;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца.



Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин лично поручил повысить соцвыплаты почти на 10 % с 1 февраля 2025 году.