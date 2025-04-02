В Новосибирске откроют новый сосудистый центр

Региональный сосудистый центр откроется на базе БСМП № 2 в Новосибирске. В настоящее время в помещениях будущего центра идет капитальный ремонт.

В структуре больницы уже работает первичное сосудистое отделение для пациентов с инфарктами и инсультами на 60 коек. Для получения статуса РСЦ отделение необходимо оснастить ангиографом, который позволяет исследовать сосуды, выявлять повреждения и нарушения проходимости. Этот аппарат также используется для диагностики повреждений органов, таких как сердце или головной мозг.

В новом сосудистом центре будут расположены рентген-операционная, кабинеты хирургов, сестринская, а также помещения для стерилизации и хранения инструментов. В рамках подготовки центра проведена перепланировка, заменены инженерные коммуникации и система вентиляции. На данный момент продолжаются отделочные работы.

Сеть сосудистых центров в Новосибирской области развивается в рамках национальных проектов. До их старта в регионе функционировало всего два РСЦ, сегодня их уже девять.