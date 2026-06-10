Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 14 июля

Уроженка Новосибирска Анна Кикина вновь полетит в космос. Специальная комиссия подтвердила её пригодность к выполнению миссии после прохождения всех необходимых тренировок и медицинских обследований. Экипажи МКС-75 успешно прошли проверку на готовность к полёту на корабле «Союз МС-29».

В состав основного и дублирующего экипажей вошли Пётр Дубров, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Старт «Союза МС-29» запланирован на 14 июля. В основном экипаже вместе с Дубровым и Кикиной на МКС отправится астронавт NASA Анил Менон. Его полёт состоится в рамках действующего соглашения о перекрёстных миссиях между Россией и США, сообщили в Роскосмосе.

Первый космический полёт Анны Кикиной состоялся в октябре 2022 года на корабле «Crew Dragon» и продолжался 157 суток. Сейчас она носит звания «Герой Российской Федерации», «Лётчик-космонавт РФ» и «Почётный житель города Новосибирска».

Ранее сообщалось, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина отлично сдала экзамен перед полетом на МКС-75.