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общество

Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 14 июля

Фото: пресс-служба ЦПК / опубликовано на Сиб.фм
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Уроженка Новосибирска Анна Кикина вновь полетит в космос. Специальная комиссия подтвердила её пригодность к выполнению миссии после прохождения всех необходимых тренировок и медицинских обследований. Экипажи МКС-75 успешно прошли проверку на готовность к полёту на корабле «Союз МС-29».

В состав основного и дублирующего экипажей вошли Пётр Дубров, Анна Кикина, Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Старт «Союза МС-29» запланирован на 14 июля. В основном экипаже вместе с Дубровым и Кикиной на МКС отправится астронавт NASA Анил Менон. Его полёт состоится в рамках действующего соглашения о перекрёстных миссиях между Россией и США, сообщили в Роскосмосе.

Первый космический полёт Анны Кикиной состоялся в октябре 2022 года на корабле «Crew Dragon» и продолжался 157 суток. Сейчас она носит звания «Герой Российской Федерации», «Лётчик-космонавт РФ» и «Почётный житель города Новосибирска».

Ранее сообщалось, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина отлично сдала экзамен перед полетом на МКС-75.

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Кристина Уколова
Журналист

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