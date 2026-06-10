Новые профессии после 9-го: подборка из 5 самых перспективных прикладных специальностей в колледжах Новосибирска

Колледжи постепенно становятся для школьников одним из самых понятных и удобных способов раннего входа в профессию. После 9-го класса студент, приняв решение получать среднее профессиональное образование, быстрее приступает к освоению конкретных прикладных навыков, которые востребованы на рынке труда. Поэтому при выборе колледжа абитуриентам и их родителям важно в первую очередь обращать внимание на направления, которые дают практическую базу и открывают путь к дальнейшему профессиональному росту.

Одно из новых и интересных карьерных направлений – это интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта. Такую специальность предлагает НХТК им. Д.И. Менделеева. Выпускник сможет работать с AI-сервисами как прикладной специалист: помогать внедрять интеллектуальные решения в бизнес-процессы, настраивать цифровые инструменты, работать с данными и пользовательскими сценариями при взаимодействии с нейросетями. Это направление подойдет тем, кто интересуется IT, и при этом хочет видеть практический результат, выполняя задачи передовых компаниях.

Еще одно перспективное направление – аддитивные технологии, представленное в Новосибирском машиностроительном колледже. По программе готовят специалистов для 3D-производства, которые создают и корректируют компьютерные модели, способны вести технологического процесс по изготовлению изделий на установках аддитивного производства. Технологии 3D-печати уже давно вышли за рамки инструмента для подготовки прототипов и все чаще применяются для производства деталей сложной формы, а также в промышленном дизайне и ремонте комплексных механизмов.

Для тех школьников, которые давно мечтают совместить творчество с цифровыми навыками, подойдет профессия графического дизайнера. В Новосибирском колледже печати и информационных технологий программа обучения по этой специальности охватывает аспекты, связанные с рекламой, брендингом, логотипами, дизайн-макетами, веб-сайтами и крупными мультимедийными проектами. После выпуска специалист обладает навыками работы в графических редакторах, понимает основы визуальной коммуникации, маркетинга и полиграфии. Трудоустроиться можно в рекламное агентство, дизайнерское бюро, СМИ, типографию или компанию по выпуску упаковки и печатной продукции.

Отдельный блок перспективных профессий связан с защитой цифровой инфраструктуры. Колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ предлагает специальность «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Это направление прокладывает путь в сферу, где нужны практические навыки, связанные с защитой данных, сопровождением информационных систем, работой с сетями, выявлением и устранением уязвимостей в программных продуктах и системах. Спрос на таких специалистов продолжает расти вместе в повсеместным внедрением информационных технологий.

Еще одно из наиболее прикладных и направлений — мехатроника и робототехника. Его развивает Айти-колледж Хекслет в рамках по специальности 15.02.10. Что интересно – в колледже студентам предлагают гибридную модель обучения: первые два года студент учится в Новосибирске, затем переезжает в Санкт-Петербург для продолжения учебы и практики в передовых инженерных лабораториях с возможностью стажироваться на производственных площадках партнеров ссуза. Профессия считается одной из наиболее обширных. Подготовка специалиста объединяет механику и сборку, изучение электроники, дает навыки программирования и настройки промышленных роботов и IoT(Internet of Things)-системы. Такой специалист незаменим на предприятиях, которые использующих автоматизированные производственные линии, сервисных компаниях и инженерных подразделениях, занимающихся роботизацией.

Общая логика прикладных специальностей проста. Рынку нужны люди, которые умеют работать руками, многократно повышая свою эффективность с помощью цифровых инструментов. Поэтому перспективными становятся именно те профессиональные направления, которые находятся на стыке технических компетенций, программирования и реального производства, работы с материалами. А колледж для школьника – это карьерный старт с возможностью быстро выйти на практику, чтобы заранее собрать портфолио и продолжить обучение уже с богатой базой прикладных навыков.