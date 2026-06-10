В Новосибирске выросло число операций по пересадке органов

В Новосибирске врачи ежегодно проводят специальные встречи для людей с пересаженными органами и пациентов, которые только ждут операции. Такие школы помогают подготовиться к трансплантации и жизни после нее.

Пересадку органов в регионе проводят в Новосибирская областная клиническая больница и НМИЦ имени академика Мешалкина. В центре Мешалкина занимаются трансплантацией сердца.

В 2025 году в Новосибирской области выполнили 110 операций по пересадке органов. Врачи пересадили 52 печени, 44 почки и 14 сердец.

Для сравнения, в 2024 году провели 99 таких операций, а в 2023 году — 84.

С 2026 года пересадку почки начали делать бесплатно по полису ОМС. Это позволило увеличить количество операций.

После трансплантации пациенты часто переживают за состояние донорского органа. Врачи объясняют, какие симптомы могут говорить о проблемах и почему важно вовремя обращаться за помощью.

По словам специалистов, донорский орган в среднем способен работать около 20 лет. Сейчас в Новосибирской области живут 660 человек с пересаженными органами.