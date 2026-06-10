Детские пособия в 2026 году: новые размеры, правила и выплаты, которые вырастут с 1 февраля

Система государственной поддержки семей с детьми в 2026 году претерпела ряд значительных изменений. С 1 января вступили в силу обновлённые правила назначения единого пособия, повысились размеры многих выплат, а также появилась принципиально новая мера поддержки — так называемый «налоговый кешбэк» для семей с двумя и более детьми. Разбираемся, на что могут рассчитывать российские семьи в 2026 году.

Единое универсальное пособие, которое объединило большинство старых выплат для семей с детьми и беременных женщин, продолжает оставаться основной мерой поддержки в 2026 году. С 1 января 2026 года, вслед за увеличением прожиточного минимума, выросли и суммы этого пособия. Размер единого пособия на детей до 17 лет теперь в среднем по России составляет 9,2 тысячи, 13,8 тысячи или 18,4 тысячи рублей в месяц. Конкретная сумма зависит от уровня дохода семьи: базовый размер — 50% от детского прожиточного минимума в регионе, 75% — при недостаточности доходов, 100% — если даже 75% не позволяют достичь прожиточного минимума. Для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки, единое пособие в среднем по стране составляет 10,3 тысячи, 15,5 тысячи или 20,6 тысячи рублей, что также соответствует 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

С 22 мая 2026 года вступили в силу изменения, которые смягчают требования к доходу многодетных семей для продления единого пособия. Теперь право на выплату сохраняется, даже если среднедушевой доход семьи с тремя и более детьми превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%. В этом случае пособие назначается в размере 50% от регионального минимума. Это правило применяется только при продлении уже назначенного пособия, а не при первичном обращении, и действует однократно в течение всего срока получения выплаты. По оценкам Минтруда, нововведение позволит дополнительно поддержать около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей. Изменения имеют обратную силу с 1 января 2026 года: Социальный фонд России автоматически пересматривает ранее вынесенные отказы, и новое заявление от семьи не требуется.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет доступно как работающим, так и неработающим родителям. С 1 февраля 2026 года размер пособия для неработающих составляет 13 870,53 рубля. Для работающих граждан пособие рассчитывается как 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году минимальная сумма для работающих составляет 10 837 рублей, а максимальная — 83 021 рубль. Важно отметить, что находясь в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, можно работать неполный день, получая и зарплату, и пособие. Работодатель не имеет права уволить такого сотрудника по своей инициативе, за исключением случая ликвидации предприятия.

Пособие по беременности и родам, которое часто называют «декретными», в 2026 году также выросло. Максимальное пособие по беременности и родам теперь составляет 955 836 рублей. Эта выплата предоставляется работающим женщинам за период отпуска по беременности и родам, который обычно длится 140 дней. Сумма рассчитывается исходя из среднего заработка, а новое максимальное значение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.

С 2026 года в России появился совершенно новый вид поддержки семей с детьми — налоговый кешбэк. Социальный фонд России начал возвращать часть уплаченного подоходного налога семьям, в которых воспитываются двое и более детей. Условия получения новой выплаты следующие: в семье должно быть двое и более детей, не достигших 18 лет или 23 лет при условии очного обучения, среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе, заявитель платил НДФЛ в течение года, предшествующего году подачи заявления, и у него отсутствуют долги по алиментам. Семья получает разницу между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и суммой налога, рассчитанной с того же дохода по ставке 6%. Например, если семья заработала 2 миллиона рублей и уплатила 260 тысяч рублей налога, выплата составит 140 тысяч рублей. Заявление на эту выплату можно подать в Социальный фонд с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчётным. То есть за 2025 год заявление подаётся в 2026 году в указанный период.

С 1 января 2026 года ужесточились правила оценки нуждаемости. Теперь для получения единого пособия необходимо, чтобы общий доход трудоспособных членов семьи за расчётный период был не менее 8 МРОТ, тогда как ранее требовалось 4 МРОТ. МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля. Если доход семьи ниже этого уровня, в назначении пособия могут отказать, если только нет уважительных причин для отсутствия заработка.

Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2026 года № 440 уточнены требования к гражданству для получателей единого пособия. Право на выплату предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России не менее 5 лет. Исключения сделаны для граждан, получивших гражданство по рождению, участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, участников СВО и членов их семей, а также ветеранов боевых действий.

Материнский капитал продолжает действовать в 2026 году. На первого ребёнка он составляет 690 тысяч рублей, на второго — 912 тысяч рублей, если семья не получала на первого, или 222 тысячи рублей в качестве доплаты, если сертификат на первого уже получен. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери или социальную адаптацию детей-инвалидов. Также сохраняются единовременное пособие при рождении ребёнка, которое индексируется с 1 февраля 2026 года, и ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Многие фиксированные выплаты, такие как единовременное пособие при рождении и минимальное пособие по уходу за ребёнком для неработающих, ежегодно индексируются с 1 февраля. Точный процент индексации Правительство РФ определит с учётом фактической инфляции за 2025 год. По предварительным прогнозам, индексация составит 7-8 процентов.

Заявление на большинство пособий можно подать одним из трёх способов: через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделении Социального фонда России по месту жительства. Единое пособие назначается на 12 месяцев, и по окончании этого срока необходимо подавать новое заявление — автоматически выплата не продлевается. Однако для многодетных семей, попадающих под «правило 10%», продление может происходить в проактивном режиме без дополнительного заявления.

2026 год принёс российским семьям с детьми как повышение размеров выплат, так и ужесточение некоторых требований. В частности, минимальный порог дохода трудоспособных членов семьи вырос до 8 МРОТ, а также появилось требование 5-летнего проживания в России. С другой стороны, многодетные семьи получили более мягкие условия для продления пособий, а семьи с двумя детьми — совершенно новую меру поддержки в виде возврата части уплаченного НДФЛ. Рекомендуется отслеживать уведомления на портале «Госуслуги» и своевременно подавать заявления на продление выплат, чтобы не потерять право на государственную поддержку.

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