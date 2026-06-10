Посевная кампания в Новосибирской области вышла на финишную прямую

В Новосибирской области подходит к концу посевная кампания. По данным правительства региона, работу уже завершили 203 предприятия и 513 фермерских хозяйств. Аграрии засеяли 1 миллион 813 тысяч гектаров земли, что составляет 95,5 процента от запланированного объёма.

Зерновые и зернобобовые культуры заняли 1 миллион 45 тысяч гектаров. Технические культуры высадили на площади 633,6 тысячи гектаров, превысив план почти на 30 процентов. Также фермеры засеяли 127 тысяч гектаров кормовых культур, более 254 гектаров овощей открытого грунта и 2,2 тысячи гектаров картофеля.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов сообщил, что хозяйства полностью обеспечены всем необходимым. С начала 2026 года аграрии закупили 155,7 тысячи тонн минеральных удобрений, что превышает прошлогодние показатели. Парк техники пополнился 97 новыми единицами, включая тракторы и комбайны, а общие затраты на обновление составили более 1 миллиарда рублей.

Власти региона также подготовили экспортный план. С сентября по декабрь 2026 года компании намерены отправить за границу 955,4 тысячи тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Ранее сообщалось, что будущие трактористы из Искитимского центра увидели работу изнутри.