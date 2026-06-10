Жительница Багана получила пять лет колонии за гибель 11-летнего мальчика на самокате

Карасукский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области поставил точку в уголовном деле 27-летней жительницы села Баган. Об этом сообщили в региональных управлениях СКР и прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Осуждённая, не имея водительского удостоверения, двигалась на автомобиле по улицам села Баган Баганского района. На проезжей части она совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на электрическом самокате. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, её лишили права управлять транспортными средствами на срок два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП.