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общество

Жительница Багана получила пять лет колонии за гибель 11-летнего мальчика на самокате

Фото: Сиб.фм
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Карасукский межрайонный следственный отдел СКР по Новосибирской области поставил точку в уголовном деле 27-летней жительницы села Баган. Об этом сообщили в региональных управлениях СКР и прокуратуры.

Трагедия произошла в мае 2025 года. Осуждённая, не имея водительского удостоверения, двигалась на автомобиле по улицам села Баган Баганского района. На проезжей части она совершила наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на электрическом самокате. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, её лишили права управлять транспортными средствами на срок два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске медики скорой спасли водителя из горящего автомобиля после ДТП.

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Кристина Уколова
Журналист

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