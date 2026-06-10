Хирурги Центра Мешалкина первыми в России имплантировали пациенту искусственный насос из Китая

В Центре Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию. Хирурги впервые в России и странах СНГ установили пациенту новый аппарат для длительной механической поддержки сердца. Устройство разработано в Китае, а его внедрение прошло при поддержке опытных врачей из Пекина.

Первым пациентом стал 53-летний мужчина с тяжёлым заболеванием — дилатационной кардиомиопатией. При этой патологии камеры сердца расширяются, стенки истончаются, и орган теряет способность полноценно перекачивать кровь, что ведёт к развитию хронической сердечной недостаточности. Пациент остро нуждается в донорском сердце, и новый насос поможет ему дождаться трансплантации.

Генеральный директор НМИЦ имени Мешалкина Минздрава России Евгений Тарасюк рассказал, что это первая не только в России, но и в СНГ имплантация нового для отечественной практики аппарата. Операция прошла в штатном режиме, поскольку специалисты тщательно подготовились, изучили принцип работы устройства и прошли соответствующее обучение. Главное преимущество прибора — его вес: аппарат весит всего 90 граммов, что в два раза легче существующих аналогов. Внутри насоса применяется технология магнитной левитации, при которой ротор не соприкасается со стенками, а буквально подвешен в магнитном поле. Это полностью исключает застой крови и значительно снижает риск образования тромбов.

Евгений Тарасюк подчеркнул, что технология чрезвычайно перспективна. Лёгкий вес делает жизнь пациента более комфортной, а само устройство способно работать в организме долгие годы. Врачи планируют активно применять данную систему в будущем.

Ранее сообщалось, что новосибирские хирурги спасли пенсионера с ложной аневризмой.