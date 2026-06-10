Трёх выпускников выгнали с ЕГЭ в Новосибирской области за телефоны и шпаргалки

В Министерстве образования Новосибирской области подвели промежуточные итоги дисциплины на госэкзаменах.

За первую неделю, с 1 по 5 июня, с Единого государственного экзамена удалили трёх человек. Причиной стали классические нарушения: школьники проносили на ЕГЭ мобильные телефоны и шпаргалки.

На Основном государственном экзамене ситуация оказалась заметно жёстче. Там за аналогичный период выявили 24 нарушителя. Самой неблагополучной дисциплиной по части списывания стала математика. Именно с этого экзамена вывели больше всего учеников, которые пытались воспользоваться телефонами и письменными подсказками.

Ранее сообщалось, что технические сбои и духота в классах попали в список главных жалоб на ЕГЭ.