Технические сбои и духота в классах попали в список главных жалоб на ЕГЭ

В самый разгар основного этапа ЕГЭ в социальных сетях и на порталах обратной связи фиксируется рост жалоб от выпускников и их родителей. Судя по публикациям, претензии копились с первых дней экзаменов и к 8 июня вылились в заметную волну недовольства.

Главная боль выпускников — уровень сложности заданий. Многие одиннадцатиклассники заявляют, что варианты этого года оказались заметно труднее демоверсий и прошлогодних материалов. Особенно много нареканий вызывают профильная математика и физика. Школьники пишут, что времени катастрофически не хватало, а некоторые задачи были сформулированы двусмысленно.

Второй блок жалоб касается организации экзаменов. В ряде регионов поступали сообщения о технических сбоях при печати контрольно-измерительных материалов и работе камер наблюдения. Выпускники жаловались на духоту в классах и отсутствие кондиционеров, что в июньскую жару превратило экзамен в испытание не только для нервов, но и для здоровья.

Отдельную волну возмущения вызвали случаи аннулирования результатов без права пересдачи в текущем году. Несколько человек сообщили, что их удалили с экзамена за наличие телефона, хотя, по их словам, гаджеты оставались в специальных ячейках для хранения. Родители таких школьников уже готовят жалобы в конфликтные комиссии.

Также зафиксированы обращения по поводу шума во время экзаменов. В некоторых пунктах проведения ЕГЭ выпускники жаловались на строительные работы поблизости и громкую музыку из проезжающих машин. Это мешало сосредоточиться и, по словам сдающих, могло повлиять на итоговый балл.

Юристы напоминают, что у каждого участника есть право подать апелляцию в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Жалобу на саму процедуру проведения экзамена можно составить прямо в день сдачи, не покидая пункта. Родительские сообщества советуют не затягивать и фиксировать все нарушения сразу, пока есть свидетели и возможность доказать свою правоту.

Ранее сообщалось, что баллы за ЕГЭ в Новосибирской области появятся на трёх онлайн-ресурсах.