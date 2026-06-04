Баллы за ЕГЭ в Новосибирской области появятся на трёх онлайн-ресурсах

В Новосибирской области 1 июня начался основной этап сдачи ЕГЭ в 2026 году. Испытания для выпускников продлятся до 9 июля. Каждый экзамен стартует строго в 10:00 по местному времени.

Официальные результаты как ЕГЭ так и ОГЭ появятся в личном кабинете на портале Госуслуги. Там же можно отслеживать всю информацию о баллах.

Ещё один проверенный источник — официальный портал ЕГЭ. Дополнительные сведения о результатах новосибирские школьники и их родители могут найти в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. Актуальные данные также публикуют на сайте Министерства образования Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что выпускники Новосибирской области начали сдавать ЕГЭ.