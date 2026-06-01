Выпускники Новосибирской области начали сдавать ЕГЭ

В Новосибирской области стартовал основной период Единого государственного экзамена. Первые испытания выпускники прошли 1 июня.

В этот день школьники сдавали историю, литературу и химию. Экзамены открыли основную кампанию ЕГЭ 2026 года.

Следующим обязательным предметом станет русский язык. Его выпускники напишут 4 июня. Экзамен по математике базового и профильного уровней состоится 8 июня.

11 июня школьникам предстоит сдавать обществознание и физику. На 15 июня назначены экзамены по биологии, географии и письменной части иностранных языков.

Устная часть экзаменов по иностранным языкам, а также информатика пройдут 18 и 19 июня.

Для тех, кто не сможет принять участие в экзаменах в основные сроки, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня.

Кроме того, выпускники получат возможность пересдать один из предметов для улучшения результата. Дополнительные дни для пересдачи назначены на 8 и 9 июля. Это позволит школьникам повысить баллы до начала приёмной кампании в вузах.