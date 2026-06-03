Прорабам в Новосибирской области теперь предлагают в среднем 110 тысяч рублей

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» зафиксировали устойчивый рост заработных плат у производственного персонала в Новосибирской области.

Предприятия продолжают конкурировать за квалифицированные кадры, увеличивая финансовые предложения. Почти половина всех вакансий в производственной сфере с начала 2026 года пришлась на три специальности. Чаще всего работодатели искали разнорабочих — на них пришлось 39 процентов объявлений. На втором месте слесари и сантехники с 12 процентами, замыкают тройку электромонтажники с долей в 9 процентов. В пятёрку лидеров также вошли кладовщики с 8 процентами и инженеры-конструкторы с 7 процентами.

В сервисе отмечают, что производство остаётся главным драйвером рынка труда в регионе. Работодатели ценят специалистов, отвечающих за бесперебойность процессов и логистику, и борются за них зарплатными предложениями. У соискателей появился реальный шанс существенно увеличить доход.

Самый заметный скачок за год продемонстрировали зарплаты токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Если год назад им в среднем предлагали 80 тысяч рублей, то теперь эта сумма выросла до 95 тысяч, прибавив 19 процентов. Монтажникам стали платить 90 тысяч вместо 85 тысяч рублей. Прорабы и мастера строительно-монтажных работ теперь могут рассчитывать на 110 тысяч рублей, тогда как ранее им предлагали 100 тысяч.

Заметно подросли и доходы операторов производственных линий и котельных: с 60,5 до 70 тысяч рублей. Инженерам-конструкторам и проектировщикам работодатели готовы платить в среднем 74 тысячи рублей, что несколько выше прошлогоднего уровня. Зарплатные предложения для машинистов и электромонтажников остались без изменений и составляют порядка 70 и 65 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирской области.