Зарплата от 210 тысяч. Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирской области

Эксперты платформы Авито Работа проанализировали рынок труда Новосибирской области и представили подборку вакансий с наиболее высокими зарплатными предложениями в мае. Как сообщили Сиб.фм аналитики сервиса, большинство таких позиций требуют от соискателей профильного образования и опыта работы.

Топ-5 высокооплачиваемых предложений:

1. Инженер-наладчик — от 210 000 руб/мес

Электроэнергетическая компания приглашает специалиста с высшим техническим образованием и опытом от года. Работа предполагает как офисный формат, так и командировки. В обязанности входит проведение пуско-наладочных и профилактических работ, а также оформление исполнительной документации.

2. Прораб (производитель работ) — от 180 000 руб/мес

Строительно-монтажная компания ищет опытного специалиста с высшим или средне-специальным профильным образованием для управления участком по монтажу металлоконструкций на промышленных и гражданских объектах. Прораб будет координировать бригады, контролировать качество работ и участвовать в сдаче объектов.

3. Менеджер по продажам — до 200 000 руб/мес

Компания-производитель оборудования для барбекю предлагает сдельную оплату труда, которая напрямую зависит от выполнения KPI. Требуется опыт «холодных» продаж. Вакансия предполагает удалённый формат, рабочее место необходимо оборудовать самостоятельно.

4. Врач УЗИ-диагностики — от 150 000 руб/мес

Коммерческий медицинский центр приглашает специалиста с высшим образованием и опытом работы от трёх лет. Клиника предоставляет комфортное рабочее место с современным диагностическим оборудованием и униформой.

5. Слесарь-автомеханик — 150 000–250 000 руб/мес

Автокомплекс Новосибирска ищет опытного мастера, который хорошо знаком с устройством автомобилей и владеет современным диагностическим оборудованием. Работодатель приветствует готовность кандидата к профессиональному развитию.

В преддверии активного сезона поиска работы аналитики платформы напоминают соискателям о правилах безопасности:

Изучайте описание вакансии. В нём должны быть подробно расписаны обязанности, условия работы, график и система выплат. Сравнивайте зарплату со среднерыночной. Оцените предложение относительно аналогичных вакансий в регионе, чтобы понять его реальный уровень. Проверяйте компанию. Ищите отзывы сотрудников на общедоступных ресурсах и изучайте репутацию работодателя. Не платите за трудоустройство. Надёжный работодатель никогда не требует денег за обучение, оформление документов или «бронирование» вакансии. Просьба заплатить — повод отказаться от предложения. Выбирайте проверенные площадки. Крупные сайты, такие как Авито, проводят модерацию объявлений и верификацию работодателей (по банковскому ID или ИНН). Дополнительную уверенность дают бейджи: «Компания проверена», «Рыночная зарплата», «Есть мнения о работодателе».

Как отмечают эксперты, грамотный подход к поиску работы и внимательность к деталям помогут не только найти достойное место с высокой оплатой, но и избежать рисков, связанных с недобросовестными работодателями.

