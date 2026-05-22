сегодня 14:50
общество

В Новосибирск прибыл 80-тонный вагонотолкатель ТЭВ-40 для передвижения тяжёлых составов

Фото: "Новосибирские железные дороги" / Сиб.фм
В Новосибирск прибыл новый железнодорожный агрегат для перемещения тяжёлых составов. Электромеханический вагонотолкатель модели ТЭВ-40 изготовили в апреле 2026 года на екатеринбургском предприятии «Промтехсервис». Фотографию необычной оранжевой машины опубликовали в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

Авторы паблика пояснили, что мощный аппарат предназначен для передвижения длинных составов и управляется дистанционно. Вагонотолкатель переделали из маневрового тепловоза ТГМ4Б. Такие машины обычно задействуют в промышленных зонах, карьерах и на грузовых терминалах — чтобы подавать вагоны под погрузку и разгрузку.

Восьмидесятитонный агрегат способен сдвинуть с места состав из 40 вагонов общей массой до 4 тысяч тонн, развивая скорость не более 5 километров в час. Управление — дистанционное. Для кого предназначен этот агрегат, пока неизвестно. На борту указаны только название компании-производителя, заводской номер и дата выпуска.

Как предполагают авторы телеграм-канала, техника отправится в один из угольных разрезов Новосибирской области. Похожие толкатели уже работают на «Сибирском антраците».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 24 мая снимут весенний запрет на движение тяжеловесного транспорта.

Кристина Уколова
Журналист

