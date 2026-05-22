сегодня 13:24
общество

В Новосибирской области с 24 мая снимут весенний запрет на движение тяжеловесного транспорта

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирской области с 24 мая отменят весенние ограничения для большегрузного транспорта. Запрет действовал с 13 апреля. Такие меры ежегодно вводят в период таяния снега и паводков, чтобы снизить нагрузку на дорожное полотно. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Временный запрет распространялся на грузовики с нагрузкой на ось свыше пяти тонн. Ограничение работало на всех областных и межмуниципальных трассах, за исключением специальных транзитных коридоров. Под него не попадали пассажирские автобусы, а также машины, перевозящие продовольствие, медикаменты и другие социально значимые товары.

С 24 мая движение большегрузов вернётся в обычный режим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ввели ограничения для большегрузов до конца мая.

Кристина Уколова
Журналист

