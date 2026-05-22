Скрыл активы при банкротстве — получи срок: новосибирцам назвали самые опасные долги

Юрист Евгения Боднар в беседе с «Газетой.Ru» рассказала новосибирцам, какие долги в 2026 году могут обернуться уголовным делом. Специалист пояснила, что само по себе наличие задолженности не влечёт ответственности по Уголовному кодексу, однако определённые обстоятельства могут стать поводом для возбуждения дела.

В зоне риска — мошенничество в сфере кредитования. Речь идёт о получении займа по поддельным документам или без намерения возвращать деньги. Отдельная статья предусмотрена для тех, чей долг превышает 3,5 миллиона рублей: если есть решение суда и доказанный факт уклонения от выплат при реальной возможности платить, наступает уголовная ответственность.

Не меньшую опасность таят процедуры банкротства. Сокрытие активов — например, переоформление имущества на родственников или фиктивные сделки — может повлечь наказание по соответствующим статьям. Также стоит помнить об ответственности за уклонение от уплаты налогов. Впрочем, если нарушение первичное, можно избежать уголовного преследования, полностью погасив все недоимки.

Ранее сообщалось, что у жителя Новосибирской области арестовали Kia Rio за долги по налогам.