Аудиогид и дорожные работы: что уже сделано для туристов на старте «Чуйского тракта» в НСО

Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай усилили совместную работу над созданием единого национального туристического маршрута «Чуйский тракт». Главная задача — разработать удобную программу для путешественников, рассчитанную на полтора-два дня в каждом из трёх регионов. Как уточнили в региональном Минэкономразвития, «Чуйский тракт» определили в качестве пилотного проекта для развития автомототуризма и караванинга в России. В 2025 году трафик на трассе вырос на 16 процентов, что подтверждает ежегодное увеличение числа самостоятельных путешественников.

Новосибирская область уже представила аудиогид по автомобильному маршруту «Чуйский тракт. Начало». Он позволяет туристам, которые стартуют из Новосибирска, получать качественную информацию о местных достопримечательностях прямо во время поездки. Министр экономического развития региона Светлана Шарпф пояснила, что дорожные работы на участке «Там, где начинается Чуйский тракт» запланированы в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области».

Ключевым событием станет стратегическая сессия на площадке форума «Дикоросы» в Новосибирске в июле 2026 года. Участники — представители власти, туроператоры, владельцы отелей и гиды — спроектируют составляющие маршрута так, чтобы каждый регион был представлен максимально ярко, а стыковка программ была незаметной для гостя — от Новосибирска до алтайских курортов. Финальный вариант предложений планируют подготовить к 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 24 мая снимут весенний запрет на движение тяжеловесного транспорта.