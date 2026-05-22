В Новосибирске высадят 777 сосен в честь 100-летия общества охраны природы

В Новосибирске пройдет экологическая акция, посвященная 100-летию Всероссийского общества охраны природы. В рамках мероприятия высадят 777 сосен. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Акция состоится в субботу, 23 мая, на западном берегу озера в Юго-Западном жилмассиве. Из деревьев создадут надпись «100 ЛЕТ ВООП», которую можно будет увидеть с высоты.

Как сообщил председатель новосибирского отделения общества Дмитрий Шахов, к участию традиционно привлекают сотни добровольцев. В прошлом году участники уже создавали геоглиф в честь 80-летия Победы.

Для посадки подготовили участок площадью около четырех гектаров. Территорию заранее расчистили, разметили и подготовили лунки. Саженцы также уже доставлены.

Высота деревьев составит около одного метра. Средства на закупку выделили общественники. Общий бюджет акции составил примерно 500 тысяч рублей.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по адресу улица Рельефная, 106/3. Участие открыто для всех желающих.