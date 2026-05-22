В Новосибирск завезли первые партии черешни и клубники нового сезона

В Новосибирск начали поступать первые партии свежих ягод урожая 2026 года. В регион завезли 18 тонн черешни и 55 тонн клубники.

Поставки начали прибывать на склады временного хранения в первых числах мая. Перед продажей каждую партию проверяли специалисты Россельхознадзора. Ягоды относятся к продукции с повышенным фитосанитарным риском, поэтому контроль проводится особенно тщательно.

Все партии прошли проверку документов и лабораторную экспертизу. Безопасность продукции подтвердила Новосибирская испытательная лаборатория.

Черешню привезли из Узбекистана и Китая. Основной объем пришелся на Узбекистан — 13 тонн, еще 5 тонн поступило из Китая.

Клубнику доставили из нескольких стран. Лидером стала Армения с 28 тоннами. Далее следует Кыргызстан с 22 тоннами. Еще 5 тонн поставил Китай.

Сейчас вся продукция уже поступила в продажу. Свежие ягоды доступны не только в Новосибирске, но и в других городах Сибири.