сегодня 16:20
общество

Жительницу Новосибирской области будут судить за покупку поддельных водительских прав

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по делу 57-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения.

По версии следствия, после неудачной попытки сдать экзамен в автошколе она решила не проходить пересдачу. В ноябре 2024 года женщина купила через интернет поддельные права за 27 тысяч рублей.

Документ она планировала использовать при проверках сотрудниками ГИБДД.

Инцидент произошел 27 февраля 2026 года в Барабинске. Женщину остановили за рулем автомобиля Toyota Funcargo на улице Карла Маркса.

При проверке выяснилось, что водительское удостоверение является поддельным. Более того, документ с таким же номером уже был выдан другому человеку. Он оказался мужчиной, родившимся в тот же день, что и обвиняемая.

Экспертиза подтвердила признаки подделки. Уголовное дело направлено в Барабинский районный суд для рассмотрения.

Игорь Кириченко
Журналист

